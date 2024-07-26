內塔尼亞胡美演說 議員缺席民眾示威

內塔尼亞胡

【本報綜合報道】正在訪美的以色列總理內塔尼亞胡周三到美國國會聯席會議發表演說，超過50名民主黨議員不滿缺席，抗議以色列向加薩發動攻擊，造成數萬平民死亡。國會山莊外亦有數千人示威，要求結束加薩戰事，警方向示威者發射胡椒噴劑，場面混亂。

抗議加薩戰事 內塔尼亞胡表示，加薩戰事仍會持續，直至取得全面勝利，並有信心確保人質將會安全獲釋。他指加薩戰後要實現非軍事化及去激進化，以色列須在當地保留壓倒性的安全控制，確保加薩不再構成威脅。

內塔尼亞胡還強調，美國必須與以色列站在同一陣線，取得勝利，並提及美國和以色列可在中東建立安全聯盟，應對伊朗的威脅。

至於巴勒斯坦各派別早前在北京達成和解協議，簽署《北京宣言》。中國外交部發言人毛寧昨日表示，中國始終致力於維護中東地區的和平穩定，促進發展繁榮。

中方將繼續秉持全球安全倡議的精神，支持中東國家加強戰略自主團結協作，解決地區安全問題，打造共同、綜合、合作、可持續的中東安全新架構，為維護中東的和平穩定、促進地區的長治久安作出貢獻。