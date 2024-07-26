俄無人機越境爆炸 羅馬尼亞國防部應對

【本報綜合報道】俄羅斯周三凌晨從克里米亞地區發射多架伊朗製見證者無人機攻擊烏克蘭敖德薩和伊茲梅爾的港口基礎設施，其中兩架無人機疑誤入北約成員國羅馬尼亞領空，並在該國東部村落普勞魯（Plauru）爆炸，羅馬尼亞國防部派出兩架F16戰機升空應對。

大部分攻擊烏克蘭 烏克蘭空軍表示，駐紮在克里米亞的俄軍發動無人機襲擊，烏軍防空系統密切追蹤，無人機分兩批從多瑙河東岸來襲，17架見證者無人機、6架偵察無人機及2架滯空攻擊無人機被擊落，當中大部分是在敖德薩上空被摧毀。網上流傳畫面可見，烏克蘭敖德薩港口城市伊斯梅爾（Izmail）發生猛烈爆炸，對岸的普勞魯亦有爆炸。

網傳無人機飛入羅馬尼亞並在普勞魯爆炸的畫面，該國國防部其後於周三凌晨2時19分派出兩架F16戰機升空，並於凌晨4時20分返回基地，期間沒有發生交戰。

當局已派出團隊到涉事地區調查是否有俄羅斯無人機擊中羅馬尼亞領土。報道指，俄羅斯無人機爆炸時，至少10名民眾報警稱聽到住所附近有爆炸聲。