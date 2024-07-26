華轟6轟炸機 夥俄戰略巡航 首現阿拉斯加

北美空防司令部（NORAD）前天表示，探測、追蹤及攔截在阿拉斯加防空識別區活動的兩架俄羅斯圖95轟炸機、兩架中國轟6轟炸機。其中，轟6是首次出現在阿拉斯加對出空域。

來自美國及加拿大的北美空防司令部戰機負責攔截，而俄羅斯和中國飛機一直在國際空域飛行，沒有進入美國或加拿大主權空域。北美空防司令部指，俄中兩國在阿拉斯加防空識別區活動不視為威脅，將繼續監視北美附近競爭對手活動，並對抗其存在。有美國國防部官員透露，美國派出F16戰機、F35隱形戰機，聯同加拿大CF18大黃蜂戰機升空攔截。

檢驗提升兩國協作水平 在北京，中國國防部新聞發言人張曉剛大校昨天指出，根據中俄兩軍年度合作計劃，雙方在白令海相關空域組織聯合空中戰略巡航，是2019年以來兩軍組織的第8次空中戰略巡航。空中戰略巡航進一步檢驗提升兩國空軍協作水平，深化兩國戰略互信與務實合作。他強調行動不針對第三方，符合相關國際法和國際實踐，與當前國際和地區局勢無關。

俄羅斯國防部同日證實，圖95MS轟炸機與中國人民解放軍空軍轟6K轟炸機航空集群，在楚科奇海、白令海和太平洋北部海域空中巡邏。俄羅斯派出蘇30SM、蘇35S戰機護航，俄中飛機聯合飛行時間超過5小時。在巡邏過程中，雙方飛機嚴格遵守國際法規定，沒有侵犯外國領空。聯合空中巡邏結束後，所有飛機返回基地機場。巡邏是履行2024年軍事合作計劃的一部分，並非針對第三國。本報綜合報道