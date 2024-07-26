特朗普北卡州拉票 指賀錦麗激進左翼

【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人特朗普周三到搖擺州份北卡羅萊納州夏洛特造勢，是總統拜登周日宣布退選後，特朗普的首場公開競選活動。他指拜登退選是因為民調輸得太慘，民主黨高層非常不民主地要求他退選，否則就動用憲法第二十五修正案罷免他。特朗普還攻擊篤定代表民主黨出戰總統選舉的副總統賀錦麗，形容她是激進的左翼瘋子。

又形容對手為邊境沙皇 特朗普向支持者說，現在共和黨有一個新的受害者要擊敗，就是撒謊的賀錦麗，她是美國史上最無能、最左派的副總統，是拜登每個災難背後的極端自由主義驅動者。特朗普把拜登政府的失敗歸咎於賀錦麗，特別是南部美墨邊境的非法移民危機。

他直指賀錦麗是「邊境沙皇」，她對美國邊境的致命破壞令她無資格參選總統。特朗普續指，其他人說他被刺殺時變得友善，但民主黨人是非常危險的，與他們打交道時不能太好。

美媒周三公布的最新民調顯示，特朗普的支持度為49%，比賀錦麗的46%領先3個百分點。屬保守派的霍士新聞同日去信邀請賀錦麗與特朗普於9月17日，在傳統搖擺州賓夕凡尼亞州進行首次電視辯論，雙方競選團隊暫未答覆。