拜登為退選解畫 「團結黨和國家」

又稱交棒新一代 籲撐賀錦麗 美國總統拜登於美東周三晚上8時（香港時間周四早上8時），在白宮橢圓形辦公室發表全國電視講話，交代退出總統選舉一事。他指退選是向新一代交棒和團結國家的最佳方法，同時亦為團結民主黨，他呼籲選民支持篤定成為民主黨總統候選人的副總統賀錦麗。

拜登表示，捍衞民主比任何銜頭都重要，在為美國人民服務過程中，他吸取了力量，找到了快樂，惟完善國家的神聖任務不是他的事，是美國人民的。美國的好處是國王和獨裁者不統治，歷史、權力、理念都掌握在人民手中，他在餘下的約半年任期將專注總統工作。

餘下任期 盼結束加薩戰爭 拜登總結任內的成就，並列出餘下任期的優先事項。在內政方面，他將繼續降低勤勞家庭的生活成本，發展經濟，捍衞投票權、選擇權等個人自由和公民權利。他也會繼續呼籲仇恨極端主義，明確表示美國容不下政治暴力。國際事務上，他會努力結束加薩戰爭，把所有人質帶回家，為中東帶來和平與安全。同時，美國將讓北約比歷史上任何時候都更強大、更團結，阻止俄羅斯總統普京接管烏克蘭。

美媒報道，拜登的妻子吉爾、兒子亨特等家人在旁觀看他發表演說，在橢圓形辦公室的多位白宮幕僚也看得熱淚盈眶，因為幕僚們真的愛他，形容他的演講很精彩，他真的付出了自己的心和靈魂。一位白宮高官表示，觀看拜登演說是苦樂參半，他總結了任期內的所有成就，但提醒公眾民主比任何人都重要，包括他自己。該名官員指，過去三周是痛苦的，很高興經歷這一切後，拜登有機會以自己的方式捍衞自己的政治遺產。

特朗普指拜登演說太糟糕 拜登發表演說後到白宮玫瑰園與幕僚們相聚，他重申在11月大選日投票支持賀錦麗的重要性。美媒指，白宮為活動準備了雪糕，雪糕是拜登最愛的食物之一。共和黨總統候選人特朗普同日較早時在北卡羅萊納州出席造勢活動，他在專機上觀看拜登的講話，並在社交平台發文直指演說幾乎難以理解，而且太糟糕了，狡詐的拜登和撒謊的賀錦麗讓美國蒙羞，從來沒有過這樣的時刻。本報綜合報道