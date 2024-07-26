課堂服30片精神類藥 中學生險死

【本報綜合報道】黑龍江安達市一名14歲初中生上月在課堂上吞下30片處方藥卡馬西平後暈倒，送往醫院搶救，終檢回一命。該學生表示，該處方藥是在當地藥房購買，買的時候店員沒要求他出示醫生處方或身份證，「隨便就賣給我了」。

已出院的學生小聰（化名）稱，因在網上看過吃該藥後「能致幻（覺），放鬆心情」，出於好奇便買來試試。他之前還吃過幾次右美沙芬片，兩種藥效果差不多。他表示，校內不少同學也吃右美沙芬，有的已連續吃了一年多。卡馬西平和右美沙芬均為處方藥，前者屬於精神類藥物，主要治療癲癇，預防或治療抑鬱症等；後者則為中樞性鎮咳藥，本月1日起列入第二類精神藥品目錄。近年有青少年過量服用卡馬西平和右美沙芬後，出現幻覺甚至實施犯罪。

屬處方藥 「隨便就賣給我」 小聰母親指，涉事的利達藥房承認賣藥給其子，但拒絕給家屬醫藥費賠償，目前正常營業，只是不再售賣該藥；校方對事件也沒表示，只叫家長起訴藥房。安達市利達大藥房醫藥連鎖有限公司相關負責人周三表示，會介入調查此事。安達市市場監督管理局相關工作人員亦稱，正調查此事，如果情況屬實，將處罰該藥房。對於上述處方藥被指出現在校園內，小聰就讀的古大湖鎮中心學校未有回覆，安達市教育局工作人員則稱不了解情況。