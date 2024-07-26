請假照顧早產未婚妻 男子被炒 官判公司須賠

【本報綜合報道】上海市一名男子因未婚妻早產住院，隨即向公司請假後趕回老家，重返崗位後卻以曠工為由辭退，他隨後向法院提訴，一審法院審理，認定公司構成違法解除勞動合同，要求公司支付他3萬餘元人民幣（約3.3萬港元）賠償金，公司不服上訴。上海市第二中級人民法院已駁回上訴，維持原判。

獲償逾3萬元 事主李×2021年7月入職上海某貿易公司，前年6月10日因未婚妻早產胎膜早破住院，他立即通過微信先後向上級主管袁×、同事檀××及人事部門的王×請假，對方當時並未拒絕。同月27日，他回到公司上班並協商請假及續約事宜時，竟獲悉對方不僅未同意其請假申請，更以他累計曠工超過5天為由，要求解除勞動合同。

李×隨後以公司違法解除勞動關係為由，向勞動仲裁部門申請仲裁遭駁回，遂向法院提起訴訟。法院一審裁定公司構成違法解除勞動合同，判決公司支付工資差額及合同賠償金。公司不服並上訴至上海二中院，惟法院認為，公司在李×請假期間從未提出他的行為屬於曠工，且他事後亦按照要求向公司提供請假相關材料，故駁回上訴及維持原判。