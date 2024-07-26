意國總理明起訪華 改善貿易修補關係

【本報綜合報道】英媒周三引述消息報道，意大利總理梅洛妮將於本周起訪華，是她就任以來首次。此行旨在改善貿易關係，將中國投資視為刺激意大利疲弱經濟增長的一種方式，並修補意大利退出「一帶一路」倡議造成的裂痕。中國外交部發言人毛寧昨日宣布，梅洛妮將於明日至下周三正式訪問中國。

料簽貿易工業協議

知情人士透露，預計梅洛妮此行期間，將簽署雙邊貿易和工業協議，但未提供細節。另有內媒指，梅洛妮預定在周日至周一訪問北京，也可能前往上海，此行希望與中國在電動車、再生能源、電動巴士等領域達成協議。意大利企業與製造部證實，兩國政府已準備一份有關綠能技術與電動車領域的合作夥伴關係協議，希望能在梅洛妮訪北京期間敲定。被問對梅洛妮此行的期待，毛寧稱今年是中意建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願以此訪為契機，與意方鞏固傳統友好，弘揚絲路精神，增進理解信任，深化務實合作和人文交流，推動中意、中歐關係行穩致遠。