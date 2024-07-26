布林肯將老撾晤王毅 料談台海

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周三對印太地區開展訪問，預定在老撾舉行的東盟外長會議期間與中國外長王毅見面。美國國務院官員表示，如果二人會面，將談及美國對中國大陸一系列對台施壓及脅迫舉措的關切，指摘相關行動將破壞台海和平穩定。

美未確定雙方會面 美國國務院發言人米勒周二公布布林肯的訪問行程，包括越南、老撾、菲律賓、新加坡與蒙古，但未確定中美外長有會面安排，只稱美方預期這次也可找到場合與王毅坐下來談。

副助理國務卿康達周三在智庫美國企業研究所論壇上表示，如二人會面，最重要的是通過開放渠道負責任地管控彼此分歧、避免誤判，雙方面對的挑戰包括海洋領域、中國對俄羅斯無端入侵烏克蘭的支持，中國許多持續性的不公平貿易措施等，以及台灣議題。

美國國防部印太安全事務助理部長拉特納在論壇上，被問及美國如何與台灣合作以加強遏阻力時，稱這是一個美台之間全政府努力的夥伴關係，台灣亦必須加強自身軍事以至社會的韌性。

他重申美國政策沒有改變，反對單方面改變現狀。美國國防部正推動美軍在西太平洋的軍力更分散、機動、具韌性及殺傷力，這些將有助增強遏阻力。