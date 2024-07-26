大專院校應否對外開放 續掀公眾熱議

【本報綜合報道】內地連日來針對安徽大學在內的大專院校校園，是否向社會公眾開放一事持續引起熱議，該省大專院校現時的校園開放政策仍各有規定。其中，中國科學技術大學周二工作人員表示，校園暫未向純粹參觀的社會公眾開放，入校需透過校內師生提供邀請碼預約。

內地各校仍有不同政策 內媒記者近日採訪多間安徽省大專院校後發現，安徽師範大學、合肥工業大學、安徽農業大學、安徽工業大學、安徽財經大學等，目前均向社會公眾開放校園，民眾需要在校門口完成資料登記或出示身份證即可以進入。而安徽大學、安徽醫科大學、安徽理工大學等校則並未向社會大眾開放。

今年4月，曾有網民在官媒留言板建議當地大專院校應適當對社會開放，省教育廳當時回應稱，大專院學校園是廣大師生學習和生活的重要場所，安全穩定至關重要，而從現實情況來看，近年部分大專院校全面對外開放後，屢次發生校園偷竊、寵物傷人、非法傳教和電訊網絡詐騙等事件，嚴重威脅師生安全和學校穩定，形容校園全面開放後，學校安全保衞必然迎來挑戰。