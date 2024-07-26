最大降雨139.6毫米 北京疏散2.5萬人

北京市應急管理局表示，全市安排3,400多支防汛隊伍、13萬多人，24小時備勤值守，共疏散8,000多戶、2.5萬多人。其中降雨量較大的房山區疏散安置22個鄉鎮5,800多人，懷柔區疏散13個鄉鎮2,700多人，昌平區疏散11個鎮2,500多人。水利部表示，受冷暖空氣共同影響，周三至昨日京津冀將有大到暴雨，受颱風「格美」影響，明天至下周日京津冀還將有一次強降雨過程，海河流域部分河系將出現明顯漲水，暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

另外，吉林省白山市昨日凌晨突降暴雨，境內河流水位暴漲，白山市樺樹鎮義和村附近突發山洪泥石流，部分道路和橋樑中斷，有車輛被洪水沖入河道，造成5人被困。據報有3人已被找到，其餘兩人仍失蹤。消防救援隊伍正在災區搜救，並排查危險房屋。