颱風下 廣鐵停部分動車組列車

【本報綜合報道】颱風「格美」將為華東、華南等地帶來強風暴雨，為確保旅客列車運輸安全，廣鐵集團啟動應急響應，宣布昨天途經杭深線、梅汕高鐵部分動車組列車停運，以避開危險區段。在未受打風影響或程度較小的地區，廣鐵科學調配運力，同日加開80列廣州、深圳、珠海至潮汕間動車組列車，滿足暑期省內短途旅客出行需求。

廣鐵集團表示，因打風及強降雨造成鐵路長途運輸受阻，遇列車停運時，鐵路部門採取免費退票措施，將對旅客在12306網站、車站窗口、鐵路代售點、自動售票機購票時預留的手機號碼發送提示停運短訊，旅客也可關注「廣州鐵路」微博、車站公告或撥打鐵路客服電話查詢。至於廣鐵具體加開的列車，包括深圳北至潮汕間加開高鐵46列，廣州南至潮汕間加開高鐵16列，廣州東至潮汕間加開高鐵16列，珠海至潮汕間加開高鐵2列。

廣東暴雨明減弱 受格美外圍環流影響，預計昨天至今天廣東北部和東部市縣有暴雨到大暴雨。其中河源、梅州、潮州、汕頭、揭陽有暴雨到大暴雨，韶關、汕尾、惠州有大雨到暴雨，其餘市縣有雷雨或陣雨，至明天廣東降雨總體減弱。