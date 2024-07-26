漢光演習停止 部隊助防災救災

【本報綜合報道】颱風「格美」肆虐全台，進入第4天的漢光40號演習昨日上午宣布停止。台國防部表示已通令三軍部隊，演習於中午12時結束，三軍各級部隊立即轉換成救災任務，協助地方政府遂行防災救災工作，以發揮政府整體災防能量，確保民眾生命財產安全。

去年亦受颱風打亂計劃 這是漢光演習連續第二年因颱風而打亂計劃，去年7月漢光39號演習受到颱風「杜蘇芮」影響，同樣中途取消豐年機場戰機試降等科目。今年漢光演習從周二起已陸續取消、調整科目，澎湖、馬祖周三完成實彈射擊後，國防部宣布後續實兵演練改以沙盤和兵棋推演為主，如今正式宣布結束漢光演習。

參謀總長梅家樹指示，授權各作戰區指揮官，如單一縣市發生一般災害，採取演習及災害救援任務並行方式執行。如災害地區超過兩個縣市，已造成人命傷亡或即時威脅，部隊須全力投入救災時，作戰區即終止演習，立即轉換協助地方災害救援任務。如本、外島發生重大災害，危害程度超過兩個作戰區時，統裁部將宣布演習終止或暫停，全軍投入災害救援。