暴風雨罩全台 高雄濟公像水浸

【本報綜合報道】強颱風「格美」昨日凌晨登陸台灣後，其中心清晨雖已出海，惟其暴風圈仍籠罩全台，繼續為各地帶來風雨。高雄旗山知名廟宇鳳山寺內巨型濟公像底部浸在水中，市區多地亦一片汪洋。全台最大的曾文水庫一夜間蓄水量增加兩成。22縣市昨日繼續停工停課。

高雄昨日凌晨起一直下大雨，高雄旗山鳳山寺早上在社交網上載影片，顯示寺廟積水，廟內濟公像底部浸在水中。有市民騎電單車經過，可見水深浸過輪胎。鼓山美術館豪宅區附近道路宛如澤國，積水淹過汽車輪胎。左營區桃子園路、海軍陸戰隊前積水，警方接報到場疏導。繼鳳山區周三有塌樹壓死騎電單車老婦，昨日清晨5時許仁武區又有電單車為閃避倒在路上的大樹，造成司機和乘客兩人受傷，經送院治療無大礙。

位於嘉義的曾文水庫從周三傍晚6時起調節性放水，每秒放流50立方米，至昨日上午7時增加到每秒2,000立方米。目前水庫蓄水量達3.7億多噸，蓄水率達74%。雨勢不斷也導致位於台南與嘉義之間的八掌溪溢堤倒灌，連接台南後壁區、嘉義水上鄉的八掌溪橋，以及連接台南市後壁區、嘉義縣鹿草鄉的八掌二橋，分別於昨日凌晨2時許和4時半開始實施雙向封橋。嘉義縣水上鄉鄉長林緗亭表示，指山區匯入的水量遠遠超過八掌溪能負荷的程度，抽水機速度比不上溪水倒灌速度。

日赴台航機兩度降落失敗 受颱風影響，周三很多航班出現異動。其中原定從日本羽田機場飛往台北松山機場的中華航空CI221航班，因強風關係機身晃動，兩次嘗試降落均失敗。最後飛機改於桃園機場成功降落，着地後機艙內爆出歡呼聲和掌聲。