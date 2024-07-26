強颱襲台5死531傷 大批航班取消客惆悵

「格美」登陸宜蘭4.5小時後出海轉弱 強颱風「格美」周三在台灣花蓮外海打轉滯留近10小時後，昨日凌晨零時在宜蘭南澳登陸，4個半小時後從桃園出海並減弱為颱風，當日全台繼續停工停課，但交通陸續恢復。格美吹襲台灣增至5死531傷，引發近兩萬宗災情。據民航局最新統計，昨日內陸線原規劃264架次航班，全數取消；國際線原規劃747架次，195架次取消，11架次延誤，包括往返香港航班，大批旅客叫苦。

高雄土石流沖入民宅埋2人 高雄市鳳山區一名64歲盧姓婦人周三騎電單車外出時，遭倒塌路樹壓死。花蓮有民居天台圍牆石屎脫落，擊中停泊在路旁的私家車，車上有一家3口，其中坐在後座的45歲母親送院後不治，其7歲兒子則頭部受創昏迷，仍在搶救中。高雄旗山區新光里後厝巷一處民宅遭土石流沖入，78歲的李姓屋主及77歲的呂姓妻子遭掩埋。警消周四下午接報後立即趕赴現場救援，救出受傷呂婦送往旗山醫院救治，目前意識清醒，但李翁救出時已不幸死亡。

至於災情，截至周三晚上8時，當局已處理1,666宗，其中以塌樹1,798宗最多，其次為民生基礎設施損毀、建築物損毀和廣告招牌災情。累計水浸災情有41宗，主要為宜蘭縣、高雄市道路；4宗橋樑災情分別出現在台北市、南投縣；土石災情有23宗，以宜蘭縣、雲林縣、新竹縣最多。災害應變中心指出，全台逾29.3萬戶曾停電，其中23.9萬戶已修復，約5.4萬戶仍停電，集中高雄市、台南市、南投縣。

外籍貨輪下沉 9人墮海失蹤 台灣西部海域有4艘外籍貨輪擱淺，而高雄港外海19海里處，坦桑尼亞籍貨輪「FU-SHUN」傾斜下沉，船上9名緬甸籍船員墮海失蹤，台灣貨輪「中鋼永續」昨日上午抵達事發現場，但能見度不佳，尚無法尋獲事故船隻及待救船員，仍在搜尋中。另外，一艘印尼籍貨輪前日下午在屏東維修後繼續向南航行，其後擱淺，船上20人安全，台灣的海巡署繼續監察情況。本報綜合報道