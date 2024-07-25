韓推遙控大腦 應用醫療保健

【本報綜合報道】南韓基礎科學研究所（IBS）推出全球首個高功能的「遠端」意念控制裝置，可以利用磁場遙距操縱生物大腦，並計劃將此技術用於「非侵入性」醫療程序。相關研究成果日前發表於國際期刊《自然納米技術》，該團隊將他們的發明稱為「Nano-MIND」，即「神經動力學納米磁遺傳學介面」。

全球首個高功能裝置

英媒周二報道，IBS研究人員開發了一種硬件，在生物實驗中誘導作為測試對象的雌性老鼠「母性」本能，利用磁場遠距離操縱和刺激大腦後，受鼓勵的雌鼠能在迷宮中更快找到失散的幼鼠，平均快了16秒。另一項測試中，研究人員將一組實驗小鼠暴露於旨在降低食欲的磁場中，結果導致老鼠體重減輕10%，相當於約4.3克。