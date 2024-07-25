嫦娥五號揭含豐富水分子 開發月球新認知

中國科學院物理研究所周二公布，在嫦娥五號帶回的月球樣本中，首次發現一種未知礦物晶體ULM-1富含水分子和銨，揭示兩者在月球上真實存在的形式。另外，新一代載人運載火箭三級液氫液氧引擎，近日完成高空模擬環境長程試驗，驗證其在太空中長時間工作可行性，試驗取得圓滿成功。

嫦娥五號採集的月壤樣本屬於最年輕的玄武岩，是迄今緯度最高的月球樣本。ULM-1中的水和銨以成分為「（NH4,K,Cs,Rb） MgCl3·6H2O」的水合礦物形式出現，該礦物分子式中含有多達6個結晶水，水分子在樣本中的質量比高達41%。

新發現揭示月球水分子可能存在的另一種形式「水合鹽」，這種水合物在月球高緯度地區非常穩定，意味即使在廣闊的月球陽光照射區，也可能存在水合鹽。這為未來月球資源的開發和利用提供了新的可能性，研究成果近日發表於國際學期刊《自然天文學》。

長程高模氫氧引擎試驗成功 中國另開展各項載人登月任務研製建設工作，新一代載人運載火箭三級液氫液氧引擎的試驗，近日在新建成的垂直高空模擬試驗台進行，該試驗台是目前國際上試驗時間最長氫氧引擎高空模擬試驗台。本次長程高模試驗成功，標誌內地液氫液氧引擎高空模擬試驗能力具備千秒量級水平，大幅提升液體火箭引擎高模試驗能力，將有力支撐載人月球探測工程的順利開展。本報綜合報道