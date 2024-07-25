起飛失控 尼泊爾墜機22死

載19人小型機首都意外 翼尖觸地致翻轉 尼泊爾太陽航空公司（Saurya Airlines）一架載有19人的小型飛機昨天上午在首都加德滿都崔布凡國際機場起飛時懷疑失控墜毀，機上僅得一名機師獲救，其餘18人當場死亡，另造成4名民眾身亡。

涉事飛機型號是加拿大飛機生產商旗下龐巴迪CRJ200，於昨晨11時11分左右從中部加德滿都機場起飛，載有兩名機組人員及其餘17名技術人員，沒有接載任何遊客。眾人原定前往西北方向甘達基省博克拉國際機場，藉此維修檢查其他飛機。

飛機解體 僅機師獲救 由多段現場流出畫面可見，飛機起飛後不久急墜，最終斜插地面起火。另有目擊者聲稱，飛機從跑道南端起飛時翼尖曾撞到地面，導致機身受力翻轉。大批消防隨即趕至撲滅火勢，只見飛機嚴重損毀解體，燒焦零件散落四周，現場飄起黑煙。根據航班追蹤網站資料顯示，出事飛機機齡超過20年。

經搜救，警方證實機上18人死亡，只得一名機師生還，僅眼部受傷無生命危險，正在附近醫院接受治療。根據太陽航空公司提供乘客名單顯示，19人中僅得一人是女性，其中一人是也門人。警方另透露，意外亦造成另外4名旁觀民眾身亡。

事故發生後，崔布凡國際機場宣布緊急關閉。由於該機場屬尼泊爾對外及本地重要航空樞紐，預計航班升降大受影響。加德滿都目前正值季候風季節，事發時並未落雨，不過能見度較低。本報綜合報道

救援人員在殘骸中搜救。 墜地冒煙 意外現場起火冒煙，消防射水灌救。 失控傾側