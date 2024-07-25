自願為俄參戰 日男喪命

日本內閣官房長官林芳正周二證實，一名20多歲的日本男子自願參加俄烏戰爭並為俄軍作戰，至上月3日身亡。林芳正未透露男子姓名及具體死因，僅稱該名男子身亡後，俄方通過日本大使館將相關消息傳達給日方。日媒引述知情人士指，死者是一名前自衞隊軍官，出生於大阪府，曾在自衞隊信太山駐屯地服役。（綜合報道）