無人機拍羅斯福號 留韓3華生被捕稱好奇
【本報綜合報道】南韓警方周二表示，3名中國留學生上月底涉嫌利用無人機，拍攝停靠釜山港的美國海軍核動力航母羅斯福號，違反軍事基地及軍事設施保護法，已被逮捕調查。3人辯稱是出於對大型航母的好奇心，才利用無人機拍攝。
韓美將聯合空演
據韓媒報道，羅斯福號為美日韓共同參與的多域聯演停靠釜山港之際，上述3人涉嫌於上月25日在釜山市南區的海軍作戰司令部釜山作戰基地鄰近山區，利用無人機拍攝靠港的羅斯福號約5分鐘。他們拍攝期間被在當地巡查的軍人發現，警方確認他們並無散布偷拍影像的嫌疑，但仍在調查了解其具體拍攝動機。3人偷拍羅斯福號當天，南韓總統尹錫悅正好前往當地視察，與美韓軍方人員會面。
南韓空軍周二另公布，將在水原基地與美軍實施聯合空中演習，直至下月8日。駐紮在日本岩國基地的美國陸戰隊第1航空聯隊第12航空大隊旗下的10架F/A-18戰機，已於本月10日調派至水原。美軍F35B戰機昨日前往烏山基地，參加韓美聯合編隊演習，韓軍亦出動F15K、F16、F5、FA50、KA1等戰機。
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