無人機拍羅斯福號 留韓3華生被捕稱好奇

【本報綜合報道】南韓警方周二表示，3名中國留學生上月底涉嫌利用無人機，拍攝停靠釜山港的美國海軍核動力航母羅斯福號，違反軍事基地及軍事設施保護法，已被逮捕調查。3人辯稱是出於對大型航母的好奇心，才利用無人機拍攝。

韓美將聯合空演

據韓媒報道，羅斯福號為美日韓共同參與的多域聯演停靠釜山港之際，上述3人涉嫌於上月25日在釜山市南區的海軍作戰司令部釜山作戰基地鄰近山區，利用無人機拍攝靠港的羅斯福號約5分鐘。他們拍攝期間被在當地巡查的軍人發現，警方確認他們並無散布偷拍影像的嫌疑，但仍在調查了解其具體拍攝動機。3人偷拍羅斯福號當天，南韓總統尹錫悅正好前往當地視察，與美韓軍方人員會面。