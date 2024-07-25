烏外長訪華見王毅 稱願與俄談判

【本報綜合報道】烏克蘭外長庫列巴周二至周五訪華，是俄烏戰爭前年2月爆發以來首次，強調中烏就各自立場直接對話和交流非常重要。他周三在廣東省廣州市與中國外長王毅舉行會談，中方認為所有衝突的解決最後都要回到談判桌前，通過政治途徑化解爭端，近期俄烏均發出願意談判的信號，雖然條件時機未成熟，但中方支持一切有助和平的努力，願意繼續為停火止戰、恢復和談發揮作用。庫列巴則稱，烏方願與俄方開展談判。

庫列巴周二抵達廣州機場，他在機場外拍片表示，今次旅途十分漫長，花了兩天時間，但為了烏克蘭的和平對話值得付出任何努力。他指出，這是自俄烏衝突爆發以來首次有烏克蘭官員訪華，也是烏克蘭外長自2012年以來首次訪華，認為這兩個日期已很說明問題。他認為，烏克蘭必須邁向一個公正、可持續的和平計劃，中國可在這方面發揮重要作用，會與中方深入討論並尋找共同點，避免在和平方案之間產生競爭。

中國外交部發言人毛寧昨日在記者會上，介紹王毅與庫列巴的會談情況。王毅表示，中烏互為友好國家，沉澱下來的都是友誼與合作，十幾年前已建立戰略夥伴關係，他們應保持溝通交流，增進彼此互信，發揮兩國合作機制作用，加強各領域務實合作。中方將繼續擴大自烏克蘭糧食進口，共同維護物流通道暢通和國際糧食安全，又感謝烏方在衝突爆發初期為中國公民撤離提供幫助，希望烏方繼續採取措施確保在烏中方人員和機構安全。

中方揚言推動危機政治解決 兩國外長亦就烏克蘭危機交換意見，王毅指出烏克蘭危機已進入第3個年頭，衝突還在持續並存在升級外溢的風險。中方始終堅定致力於推動危機政治解決，亦關注烏方人道主義局勢，將繼續提供人道主義物資援助。庫列巴表示，烏方重視中方意見，認真研究了中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的六點共識，烏方願意並準備與俄方開展對話談判，談判應是理智和有實質意義，旨在實現公正持久的和平。