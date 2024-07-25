澤連斯基：冀盡快結束與俄戰事

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周二在首都基輔，接見展開國事訪問的梵蒂岡國務卿帕羅林。澤連斯基表示，烏克蘭希望與俄羅斯的戰事盡快結束，避免更多生靈塗炭。

會見教廷國務卿 澤連斯基感謝羅馬教廷以強而有力的信號支持烏克蘭，他指必須結束戰爭，當然是愈快愈好，不能讓民眾失去性命。澤連斯基上周接受英媒訪問，稱希望激烈的戰爭階段在今年年底結束，強調沒有人想讓衝突再持續10年或更長時間。然而，他澄清解決方案是讓西方盟友支持他提出的和平方案。

教廷去年兩度建議調停俄烏戰爭，均遭烏克蘭拒絕。教宗方濟各今年3月曾勸烏克蘭展示「舉起白旗談判的勇氣」，結果受到烏克蘭嚴厲批評。

此外，基輔國際社會學研究所周二公布最新民調，顯示32%受訪者支持為了盡快實現和平與獨立，烏克蘭可放棄部分領土。持相同觀點的人士，在去年5月只有10%。第二個選項是俄羅斯保留新佔領土地，烏克蘭同時加入歐盟和北約，47%受訪者贊成，持反對意見為38%。最後一個選項是俄羅斯歸還赫爾松、扎波羅熱兩州，保留頓巴斯兩州及克里米亞，而烏克蘭同時加入歐盟和北約，支持佔57%，三分之一反對。