德國情報局缺人手 難監控軍事風險
【本報綜合報道】德國聯邦情報局傳因職位空缺嚴重，難以監控來自俄羅斯、中國、北韓及伊朗的威脅。
需時13個月處理申請
德國《圖片報》日前報道，聯邦情報局人員嚴重短缺導致表現不佳，局內共7,200個職位，但其中700個空缺仍未填補。聯邦情報局在人手不足下被迫採用輪換工作制，讓專門從事俄羅斯、北韓等特定領域的情報人員，臨時處理行政或不屬於自己專業範圍內的工作。由於工作壓力過大，聯邦情報局人員請病假次數是德國僱員的兩倍，去年有1,000人請病假超過30天。一旦病假超過30天，聯邦情報局人員缺勤期間無法獲全額工資。聯邦情報局已透過大規模廣告宣傳展開招聘工作，收到逾一萬份申請。然而，機構需要約13個月時間處理申請，約40%申請人無法通過背景審查。
聯邦情報局曾誤判事態發展，未能正確評估烏克蘭與俄羅斯爆發軍事對抗的風險。聯邦情報局局長卡爾在開戰前夕訪問基輔，未能與其他德國外交及情報人員及時撤離，最後由聯邦情報局派出專人接走。
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