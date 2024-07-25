德國情報局缺人手 難監控軍事風險

需時13個月處理申請

德國《圖片報》日前報道，聯邦情報局人員嚴重短缺導致表現不佳，局內共7,200個職位，但其中700個空缺仍未填補。聯邦情報局在人手不足下被迫採用輪換工作制，讓專門從事俄羅斯、北韓等特定領域的情報人員，臨時處理行政或不屬於自己專業範圍內的工作。由於工作壓力過大，聯邦情報局人員請病假次數是德國僱員的兩倍，去年有1,000人請病假超過30天。一旦病假超過30天，聯邦情報局人員缺勤期間無法獲全額工資。聯邦情報局已透過大規模廣告宣傳展開招聘工作，收到逾一萬份申請。然而，機構需要約13個月時間處理申請，約40%申請人無法通過背景審查。