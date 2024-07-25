英陸軍總參謀長：中俄朝伊威脅日增 3年備好戰力抗衡

英國新任陸軍總參謀長沃克（Roly Walker）周二發表上任後首次講話，警告俄羅斯、中國、伊朗及北韓構成的威脅日益聚合，形容4國為「動盪軸心」（an axis of upheaval）。他指與這些國家的戰爭並非必然發生，但英國必須在未來3年準備好，盡快重建可靠的硬實力，確保有效阻嚇。

沃克認為，未來數年英國面臨的主要威脅之一是俄羅斯，無論誰贏得戰爭，俄羅斯都可能因支持烏克蘭而報復西方。他又警告，中國大陸有意奪回台灣，而伊朗可能尋求核武，這些國家構成的威脅可能在未來3年變得特別嚴重，而且自俄烏戰爭爆發以來，這些國家已經建立相互交易關係，共享武器和技術。

沃克提到，西方評估俄羅斯有能力在與烏克蘭停火後的3至5年內恢復軍隊實力，伊朗可能在差不多時間內成功發展核武，解放軍則尋求在2027年或之前獲得武力攻台的能力。沃克希望到2027年將英國陸軍的戰力增加一倍，並在本世紀末增加兩倍，要求陸軍迅速現代化，包括專注人工智能和火力等技術，以足夠消滅3倍規模的敵人。

另一方面，日本航空自衞隊周一周四在北海道千歲基地及周邊空域，與德國空軍戰機舉行聯合訓練，旨在進一步加強在印度太平洋地區的合作，被指是為了制衡中國和俄羅斯。德方派出3架戰機和3架運輸機參加，包括首次派赴日本的歐洲颱風戰機和旋風式戰機，以確認戰鬥和迎擊步驟。

日德訓練 增印太合作 德國空軍總監格哈茨在記者會上稱，這向全球展現日德關係是多麼緊密的訓練；日本航空總隊司令官、空將鈴木康彥則強調，此舉有利實現地區和平與穩定。今次是德國空軍飛機第二次在日本訓練，對上一次在前年9月。

日本航空自衞隊上周五起與西班牙、法國也相繼展開訓練，日德上周五至六與首次赴日的西班牙空軍戰機及運輸機在千歲基地舉行三國聯演，這兩天又在茨城縣百里基地和法國空軍疾風式戰機開展訓練。本報綜合報道

中國（圖）與俄伊朝被形容為「動盪軸心」。 沃克