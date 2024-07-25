拜登今發表講話 談餘下任期工作
【本報綜合報道】美國總統拜登早前第三度感染新冠病毒，他病徵輕微返回特拉華州隔離，並於當地時間周二結束隔離，重返白宮。拜登之後公布，將於美東時間周三晚上8時（香港時間今天早上8時）在白宮發表全國講話，談及餘下任期工作。
拜登在社交平台X發文稱，將在周三晚間黃金時段在白宮橢圓形辦公室發表全國演說，談論未來發展，以及他如何為美國人民完成工作。剛結束新冠隔離的他另在平台發布新照片，稱很高興回到白宮，當日下午在橢圓形辦公室聽取國安團隊的每日情報簡報，又表示擔任此職仍是他一生中最大榮譽。拜登周日宣布放棄競逐連任，改為支持副總統賀錦麗爭取成為民主黨總統候選人。他當時表明，仍會專注餘下工作。
新冠症狀輕微 結束隔離
白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）周一曾發布聲明指，拜登的新冠症狀幾乎完全消退，其心率、血壓、呼吸、體溫等指標都完全正常，他將繼續履行所有總統職責。拜登上周三在拉斯維加斯出席一場競選活動後確診新冠，此前已接種疫苗和加強劑，症狀輕微。他隨即中斷行程，返回家中自我隔離，但照常工作。
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