拜登今發表講話 談餘下任期工作

拜登在社交平台X發文稱，將在周三晚間黃金時段在白宮橢圓形辦公室發表全國演說，談論未來發展，以及他如何為美國人民完成工作。剛結束新冠隔離的他另在平台發布新照片，稱很高興回到白宮，當日下午在橢圓形辦公室聽取國安團隊的每日情報簡報，又表示擔任此職仍是他一生中最大榮譽。拜登周日宣布放棄競逐連任，改為支持副總統賀錦麗爭取成為民主黨總統候選人。他當時表明，仍會專注餘下工作。