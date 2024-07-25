遇刺案發後 特勤局警員始分享情報

齊特爾

【本報綜合報道】受美國前總統特朗普月中在賓夕凡尼亞州一場選舉造勢集會遇刺受傷影響，特勤局局長齊特爾（Kimberly Cheatle）周二宣布請辭。總統拜登宣布，稍後將任命新特勤局局長。有參議員公開事發後執法人員的隨身攝錄機影片，顯示特勤局和警員案發後才分享情報。

新特勤局長將稍後任命 特勤局以仍在調查為由拒絕公開大部分特朗普遇刺資訊。艾奧瓦州參議員格拉斯利（Chuck Grassley）周二公開事發後執法人員的隨身攝錄機影片，顯示至少4名警員站在屋頂與一名特勤局特工交談，槍手克魯克斯伏屍一旁。比弗縣警方狙擊手事前曾發現可疑人物並拍照，警員與特勤局特工遂對比死者與相中人樣貌確認身份。

警員告訴特勤局特工，看到克魯克斯及拍照的一名警方狙擊手就在附近一幢建築物內，並指出位置。警員還稱案發前曾拘留兩人問話，但最後認為沒有可疑，另一名警員則詢問執法小組可否使用無人機勘察現場。早前有說法指，3名警方狙擊手曾在克魯克斯開槍的建築物內駐守，其中一人覺得克魯克斯形迹可疑而拍下他的照片。

格拉斯利指，案發當天的隨身攝錄機影片提供的資訊，較特勤局主動公開的更多，公眾需盡快得到關於安全疏忽的詳細答案。特勤局前特工瓦克羅（Jonathan Wackrow）周二指，上述影片提供的細節非常重要，正是公眾希望從前特勤局局長齊特爾作證時聽到的內容。