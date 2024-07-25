倘賀錦麗當選 傳將炒多名國安高官
【本報綜合報道】美國總統拜登放棄連任競選，支持副總統賀錦麗出選。《華爾街日報》周一報道，一旦賀錦麗勝出11月總統選舉，將清洗多名現任國安高級官員。
或設支援以色列條件
匿名在任及前任美國官員透露，由拜登任命的主要官員，包括國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯及國防部長奧斯汀，不大可能留任。報道指出，雖然賀錦麗還沒有機會闡明她的外交政策，但她最終可能與民主黨內進步分子更緊密結盟，並設下美國支援以色列的條件。賀錦麗是最熱心促使加薩停火的拜登政府高層領袖，她曾批評加薩的不人道狀況。
阿拉伯裔美國人研究所始創人佐格比表示，去年10月與賀錦麗通電話，相信她對巴勒斯坦人的同情遠超拜登或白宮其他人。
美國全國廣播公司新聞稱，外界普遍預期賀錦麗當選後將繼續拜登的外交政策，但似乎更願意公開批評以色列總理內塔尼亞胡，並同情加薩的巴勒斯坦平民。匿名消息人士表示，賀錦麗參選可能會令民主黨獲得阿拉伯裔美國人、年輕選民和進步人士支持。
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