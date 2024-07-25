倘賀錦麗當選 傳將炒多名國安高官

或設支援以色列條件

匿名在任及前任美國官員透露，由拜登任命的主要官員，包括國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯及國防部長奧斯汀，不大可能留任。報道指出，雖然賀錦麗還沒有機會闡明她的外交政策，但她最終可能與民主黨內進步分子更緊密結盟，並設下美國支援以色列的條件。賀錦麗是最熱心促使加薩停火的拜登政府高層領袖，她曾批評加薩的不人道狀況。