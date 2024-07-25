賀錦麗硬銷檢察官履歷 力數特朗普犯罪劣迹

篤定越過黨內提名門檻 出戰大選 美國副總統賀錦麗周一獲得超過民主黨總統候選人提名門檻的黨代表支持，篤定代表該黨出戰今屆大選。她周二在威斯康辛州密爾沃基展開首場造勢大會，猛批對手、共和黨總統候選人特朗普，並將她作為前檢察官的背景與對方作為重罪犯的紀錄比較；又形容11月的選舉是自由法治和混亂仇恨的選擇。最新民調顯示，賀錦麗支持度領先特朗普約兩個百分點。

賀錦麗在密爾沃基一間高中發表約17分鐘長的演說，強調了她曾擔任加州總檢察長的經歷。她表示，自己對付過各種罪犯，包括虐待婦女的人、敲詐消費者的欺詐犯、為了私利而違反規則的騙子。她將特朗普相提並論，稱知道對方的類型，保證會自豪地將她的紀錄與對方一周中的任何一天比較；又批評對方想讓美國倒退，變成充滿混亂、恐懼和仇恨的國家。

關注槍管 誓阻墮胎禁令 賀錦麗在演說中列出一些政策重點，包括解決兒童貧困、工會權利、可負擔醫保以及能有尊嚴地退休。她強調自己對生殖權利的承諾，關注墮胎機會和槍枝管制，誓言阻止特朗普的極端墮胎禁令，相信女性對自己身體作出的決定。賀錦麗稱他們將勝出選舉，群眾高呼她的名字。外媒形容，賀錦麗在首場造勢大會所表現出的熱情，被指與81歲的總統拜登之前競選活動的情況形成鮮明對比。

民調領先2個百分點 在拜登於周日退出競選並支持賀錦麗作為他的繼任者後，英媒周二公布民意調查結果，指近日訪問美國包括1,018名登記選民的1,241名成年人後發現，賀錦麗最新支持度是44%，與上周民調持平，而特朗普最新支持度是42%，較上周下降兩個百分點。其中56%受訪登記選民認為賀錦麗思維敏捷、能夠應對挑戰，49%認為特朗普具相同特質，如此認同總統拜登的僅22%。

有美媒指出，從競選捐款、市場預測和支持人數等來看，拜登交棒予賀錦麗對大選選情的影響可謂立竿見影。

然而，目前賀錦麗和特朗普支持率差距並不大，此前即使拜登在辯論中表現不佳、特朗普遭遇暗殺未遂以及共和黨舉行全國代表大會，也只是令到民調平均值波動3個百分點。因此，即使賀錦麗稍後正式獲得民主黨提名，對於支持率的提振也可能不會持續太久。本報綜合報道