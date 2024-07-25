打擊虛假專家大師 抖音公布封號措施

內地熱門影音社交平台抖音周一發布《抖音關於虛假人設的治理公告》指，針對部分用戶在個人簡介和發布內容中自稱為名企高管、專家或者自封不可查證的「大師」，以誇張或虛假人設牟利，平台即日起開展專項治理，將對違規用戶採取包括封禁帳號等措施。

針對成就身份業績頭銜 此次治理的重點主要包括4項。第一，無法核實的專業成就：以「國家某某活動評審」、「某某重要考試命題人」等各類專業身份自我介紹或發布內容，但相關專業成就無法查證也無法提供可信證明。第二，無法核實的高管身份：以「央企二十年組織人事經驗」、「大廠總監」、「企業家」等各類身份自我介紹或發布內容，但相關頭銜無法查證也無法提供可信證明。

第三，無法核實的業績：自稱有「成功幫300+企業營業額翻倍」、「帶領100萬寶媽兼職致富」等業績，但無法查證也無法提供可信證明。最後，自封無法驗證的「大師」：以「兩性關係教父」、「婚戀專家」、「情感心理諮詢師」、「人生導師」等身份自我介紹或發布內容，但相關頭銜無法驗證，也未獲得社會廣泛認同。

須提交可信材料認證 公告稱，上述行為嚴重違反平台規則，可能導致其他用戶遭受經濟、情感損失。請相關帳號自查自糾，及時修改、刪除不當個人簡介和內容，或者根據平台認證要求，提交可信材料進行認證。平台將針對違規帳號，採取包含重置用戶暱稱或個人簡介、下架影片、取消營利權限、搜索不收錄、禁止關注和封禁帳號在內的措施。本報綜合報道