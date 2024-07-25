與寶鋼合作20年 日鐵將退出
【本報綜合報道】日本製鐵公司周二宣布，將退出與中國寶山鋼鐵公司的合資業務，始於1970年代的中日經濟合作或迎來轉捩點。
日鐵和寶鋼於2004年與歐洲鋼鐵巨頭安賽樂，設立製造和銷售車用鋼板的合資公司「寶鋼新日鐵汽車板」。合資協議為期20年，將於下月底到期，日鐵早前決定解除合資。日鐵解釋稱，供應鋼材支援日系汽車廠商在中國生產的最初設廠目的已完成，中國鋼鐵企業技術能力提升，車用鋼板供應的競爭趨於激烈，且經營環境發生變化。日鐵在華鋼材年產量約360萬噸，其中合資公司佔七成。日鐵退出合資業務後，在華鋼材生產能力減少七成，將把經營資源集中在美國和印度。
分析指鋪路收購美國鋼鐵
有分析認為，日鐵顧及美國國內擔憂之聲，縮小在華業務將有助收購美國鋼鐵。同時，中國電動車興起，令日本汽車銷量下跌，日鐵或認為難以預見鋼材銷量增長而不再參與合資。
《中日和平友好條約》1978年簽訂後，日鐵接受中國政府邀請，協助興建上海寶山鋼鐵廠，為中國鋼鐵產業現代化作出貢獻。
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