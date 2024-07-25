演習出師不利 裝甲車撞座駕

【本報綜合報道】台灣40號漢光實兵演習周一展開首天便發生事故，一輛雲豹八輪裝甲車當晚8時駛經新北市八里區龍米路時，擦撞一輛私家車。據私家車上車CAM畫面顯示，事發時女司機嚇得尖叫長達3秒。有台媒報道，私家車有可能需面臨賠償一輛價值逾1億元新台幣（約2,420萬港元）的軍車。台國防則表示，雲豹八輪裝甲車價不代表事故後需要維修的費用。

軍車價值逾2400萬 警方指出，38歲的林姓女子當晚駕駛私家車，沿龍米路往五股方向行駛期間，疑因跟車太近，加上路燈昏暗，與由25歲謝姓女中士駕駛的雲豹八輪裝甲車擦撞，導致私家車右側車門受損。據安裝在林女車上的車CAM影片所見，當時林女開車行駛於內側行車線時，忽然遭雲豹八輪裝甲車撞擊，私家車倒後鏡瞬間掉落，林女亦當場尖叫。

事發後，新北市蘆洲分局獲報到場處理，雙方司機均無酒駕，現場也無人受傷。第六軍團表示，轄屬269旅一輛八輪裝甲車，晚間在執行演習時，於新北市八里區龍米路路段與私家車發生擦撞，全案現由警方鑑處中，後續依軍車保險規定辦理相關事宜。第六軍團將通令所屬部隊，強化官兵演習期間警覺，尤其是夜間道路行駛的安全風險管控，以避免類似案件發生。