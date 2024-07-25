颱風礙漢光演習 多個項目取消

【本報綜合報道】台灣漢光演習昨日踏入第3天，受強颱風「格美」影響，多項演訓科目取消或調整。澎湖防衞指揮部清晨時分實兵演習按計劃進行，但取消海空支援部分。金門防衞指揮部早上雖依舊進行聯合反登陸作戰演練，卻改為實兵不實彈。至於台北港反空機降、反特攻演習，西南外海布雷演習，還有花蓮、台東、澎湖萬安47號防空演習均取消。漢光演習後續改以沙盤和兵棋推演為主，實兵單位加緊完成編組災防兵力和整備機具，隨時待命救災。

實兵待命救災 澎指部趁天氣許可，昨日早上5時30分如期實施聯合反登陸作戰演習，透過各式火炮實彈射擊模擬接敵，場面震撼。此次實彈演習出動雙聯裝刺針防空導彈系統、FGM-148標槍導彈、M60A3坦克、CM21裝甲車、T75式81毫米迫擊炮、T63式120毫米迫擊炮、105毫米榴彈炮、155毫米榴彈炮、50機槍、40榴彈槍等裝備。

金防部清晨進行的聯合反登陸作戰演習，動員各式戰甲車輛、火炮等裝備，並首次編組義務役士兵參與，各部隊依聯合作戰計劃及協同計劃管制表，實施反登陸作戰演習。惟原計劃進行105毫米榴彈炮、20機炮與坦克部隊實彈射擊，卻因打風取消。

針對今年漢光演習中發布所謂「導彈、火箭攻擊台特定地區」威脅告警，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，民進黨當局極力貼靠美方，一意孤行加緊「倚外謀獨」、「以武謀獨」，導致台海緊張動盪。她批評民進黨當局渲染所謂大陸威脅，大肆揮霍台灣老百姓血汗錢向美國購買武器，呼籲民進黨當局停止把台灣帶向兵凶戰危的險境。