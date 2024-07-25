航班受阻 陸艇翻沉事件協商延期

【本報綜合報道】台灣金門海域今年2月14日有大陸快艇遇台海巡船執法時翻沉，造成兩名大陸漁民死亡，兩岸經15次協商仍膠着，漁民遺體及船隻滯留金門。外傳事件近日取得突破性發展，陸委會及海巡署高官原定昨日赴金門協商並於會上簽署協議，將遺體和船隻送回大陸，惟因強颱風格美襲台，兩岸小三通航班停航，陸委會表示，陸方家屬及代表團無法赴金門，會議延遲，日期另議。

一直參與事件斡旋的國民黨立委陳玉珍周二受訪時透露，經過兩岸多個單位努力、溝通，彼此釋出善意下，好不容易取得共識，昨日雙方代表商定在金門處理大陸快艇翻沉事件，相信事件將圓滿落幕。陸委會當日也證實，兩岸商定昨晨在金門金湖酒店進一步討論，期待盡快完成善後等相關工作。陳玉珍強調，接下來不論是滯留在大陸的金門胡姓釣客，還是陸客到金門觀光旅遊等，都期待同樣盡快有好結果。

原定簽協議還遺體 據報道，雙方原定於昨日協商後簽署協議，內容主要包括對此次事件的原委情況描述、賠償金額、致歉方式等。知情人士透露，陸方將把原來形容事件為「惡性」的字眼，改成類似「突發碰撞事件」。協商會議結束後，金門將為遇難大陸漁民舉行公祭，隨即向陸方歸還遺體及船隻。陸委會法政處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽等人，周二已提前飛抵金門。陸方則由海協會協調處長許偉偉、泉州市台港澳辦副主任李朝暉，以紅十字會顧問名義，原定於昨日經兩岸小三通航班前往。