強颱格美狂風暴雨 台塌樹壓死7旬嫗

赴日郵輪提前返高雄 旅客不滿拒落船 超強颱風「格美」昨日逐漸逼近台灣，多地出現風雨，預計將在宜蘭或花蓮登陸。台灣多地傳出災情，有公寓樓頂及廣告牌被強風吹走，大量樹木倒塌及出現土石流。惡劣天氣造成最少兩人死亡、201人受傷，逾5,400人需要疏散，全台縣市今日全面停工停課。

大台北地區周二入夜後風雨漸強，昨日凌晨士林區有直徑3米、高15米的大樹倒塌，不但阻擋雙向行車，還將路燈壓斷，幸事發時無人車通過。新北市中和區上午路旁有大樹傾倒，樹枝覆蓋停在附近的一輛汽車，未造成傷亡，車輛亦未明顯受損。桃園市蘆竹區昨日清晨亦有路樹倒下觸碰高壓導線，導致高壓電纜起火，台電公司事後派員將樹鋸去。高雄一名七旬老婦中午12時許騎電單車經鳳山區建國路時，遭行人路上被風吹倒的數米高大樹擊中，壓至動彈不得，消防到場時發現她已無呼吸心跳。新北一名里長在駕駛挖泥車時，懷疑因天雨路滑翻車，送醫搶救不治。

意大利歌詩達郵輪旗下莎倫娜號周日從基隆港出發前往沖繩5日遊，因打風三度更改行程，最後提前於昨日返抵高雄港。雖然船公司提出補償方案，但有旅客不滿安排，周二在船上齊集抗議，高叫「拒絕下船」。昨日到場協助的高雄市政府主任消保官殷茂乾回覆，船公司提出退一天行程費用等補償方案，但部分旅客不接受，消保處願協助溝通。

勢抵福建 陸發颱風紅色預警 大陸中央氣象台昨日發布今年首個颱風紅色預警，並升級啟動颱風2級應急響應，開展各項防風工作。截至昨日早上，福建沿海共有66條客渡運航線、180艘客渡船停航，其中4條「小三通」客運航線全部停航，寧德、福州、平潭、泉州客渡運航線全部停航，廈門、漳州、莆田部分民生渡運航線也陸續停航。福建沿海一個在建風電項目停工，工作人員全部撤離。浙江舟山海事部門亦加緊督促相關單位及早採取應對措施，其海域60個在建水上工程項目已全部停工，44艘無動力施工船舶也全部抵達指定避風水域。本報綜合報道