遠足檢生銹螺栓 證千年青銅戒

【本報綜合報道】以色列一名13歲少年早前與父親到居所附近的迦密山脈遠足，在地上拾到一枚綠色圓環，原以為是生銹的螺栓，但其表面刻有一個疑似戰士的圖案。經以色列古物管理局（IAA）鑑定，證實這是一枚青銅戒指，推測距今1,800年歷史，曾屬於羅馬晚期一名婦女或女孩。

刻有女戰士 酷似雅典娜 這枚精美的青銅戒指上的圖案保存完整，刻畫着一名裸體女子戴着頭盔，一手拿着盾牌，一手拿長矛。戒指發現地附近為羅馬時期的農場遺迹，專家推測，戒指原本可能是農場女性佩戴、採石場工人遺落，或是附近墓穴的陪葬品。

發現戒指的少年懷特森（Yair Whiteson）憶述，起初以為這只是一個生銹螺栓，後來看到戒指上的圖案，酷似羅馬神話中的戰爭與智慧女神密涅瓦（Minerva），即希臘神話中的雅典娜。懷特森最終將戒指捐給以色列古物管理局，局方向其頒發良好公民獎，並邀請懷特森一家參觀耶路撒冷的國家考古學園區，該戒指亦在此展覽。