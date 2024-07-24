緬甸署理總統敏瑞因病移交職權

緬甸代總統辦公室向緬甸國家管理委員會辦公室發通知，敏瑞因病休假及未能履行職責期間，為便於執行必要的國防和安全委員會相關事宜，將代總統的職權移交給國家管理委員會主席。據緬甸傳媒報道，2023年年初以來，敏瑞多次因進食和行動困難問題接受治療。（綜合報道）