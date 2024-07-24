兩岸國際

野比大雄配音員小原乃梨子離世

日本知名動畫《多啦A夢》主角野比大雄的日本配音員小原乃梨子於本月12日逝世，終年88歲，她的經紀公司周二證實消息。經紀公司表示，小原乃梨子因為治療期間藥物無效去世，葬禮僅讓家屬出席。小原乃梨子在1979年4月至2005年3月的朝日電視台版《多啦A夢》為野比大雄配音，長達26年。（綜合報道）
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