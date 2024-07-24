微軟故障未平 達美單日再取消800航班

運輸部長促妥善安排

布蒂吉格周日聯繫達美航空總裁巴斯蒂安（Ed Bastian），強調任何人都不應被迫在機場滯留過夜，或要等待數小時與客戶服務人員通話，並揚言會執行航空旅行消費者保護規則，以協助受影響的達美航空旅客。巴斯蒂安周一向員工強調，最壞情況再過數天就會過去，公司正努力維修機組人員調度程序。