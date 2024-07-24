微軟故障未平 達美單日再取消800航班
【本報綜合報道】微軟公司電腦作業系統日前全球技術故障，美國達美航空公司截至周一仍未恢復航班正常運作，當天取消至少近800個航班。聯邦政府運輸部長布蒂吉格周日指收到數以百計投訴針對達美航空，敦促達美航空為受影響旅客提供酒店住宿、膳食和安全退款。
運輸部長促妥善安排
布蒂吉格周日聯繫達美航空總裁巴斯蒂安（Ed Bastian），強調任何人都不應被迫在機場滯留過夜，或要等待數小時與客戶服務人員通話，並揚言會執行航空旅行消費者保護規則，以協助受影響的達美航空旅客。巴斯蒂安周一向員工強調，最壞情況再過數天就會過去，公司正努力維修機組人員調度程序。
微軟電腦系統上周五發生技術故障以來，達美航空受影響最嚴重，至今取消超過5,500個航班，聯合航空取消超過近1,500個航班緊隨其後。達美航空指故障導致兩個系統難以重啟，分別用於管理達美航空最大樞紐亞特蘭大哈茲菲爾德傑克遜國際機場的系統，以及為航班編排機師和機艙服務員。
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