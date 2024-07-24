小林製藥紅麴事故 會長社長問責下台

日本小林製藥生產的含紅麴成分保健品被揭疑會損害用家腎臟，引起軒然大波。小林製藥公司昨日召開臨時董事會會議，決定接納創始家族出身的84歲會長小林一雅和53歲社長小林章浩辭職。64歲專務山根聰將接任社長，是首度由小林家族以外的人領導公司。

64歲山根聰將接任社長 紅麴保健品銷量影響持續，加上小林製藥從掌握疑由紅麴保健品引發健康受損情況、到公布相關資訊用了約兩個月時間，被轟遲緩披露資訊，小林一雅和小林章浩承擔責任下台。小林一雅昨日辭職，小林章浩與山根聰的人事令將在8月8日生效，小林章浩主動退返今年1月起6個月的50%董事月薪；山根主動返還40%。

疑似相關死亡人數破百 此外，小林製藥還公布調查經營層問題應對的「事實驗證委員會」調查報告，表示發現紅麴保健品製造過程中發生了青霉。保健品原料中檢出的源自青霉物質「軟毛青霉酸」，被指與腎功能障礙有關。小林製藥在調查報告總結稱，掌握健康受損情況後未向行政部門妥善匯報，且未及時提醒消費者注意和判斷回收產品，指出公司內部董事有重大的經營責任。

近幾個月，日本有多人服用小林製藥生產的含紅麴成分保健品後因腎臟疾病住院甚至死亡。截至本月10日，疑似相關死亡人數已有100人，在醫療機構就診的人數累計達到2,000人以上。日本厚生勞動省曾指，小林製藥生產的有問題紅麴原料有軟毛青黴酸及其他「意想不到的物質」。本報綜合報道

小林一雅 小林章浩 早前小林製藥一眾高層向公眾鞠躬道歉。