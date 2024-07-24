以總理應邀訪美 賀錦麗拒主持會議
【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡應美國共和黨邀請訪美，他周一抵達華盛頓，將於周三在美國國會聯席會議發表演說。美媒報道，副總統賀錦麗將拒絕主持並缺席會議，但會安排與內塔尼亞胡會晤，屆時會強調加薩地帶是時候停火。
國會聯席會議將由民主黨籍的參議院外交關係委員會主席卡丁（Ben Cardin）主持，賀錦麗幕僚指賀錦麗缺席演說是因為已有活動安排，她當日將到印第安納州一個女大學生聯誼會發表演講，爭取黑人女性選民支持，她缺席會議不應被理解為對以色列的立場發生變化。除了賀錦麗，參議院臨時議長莫瑞（Patty Murray）亦拒絕主持會議。
稍後將單獨會晤
賀錦麗將於本周稍後單獨見內塔尼亞胡，是她篤定成為民主黨總統候選人以來首次與外國領袖會面，預計會上深入討論加薩戰事，強調確保以色列自衞權、譴責巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯襲擊以色列，並重申關切加薩人道主義情況等。總統拜登則將於明日會晤內塔尼亞胡。
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