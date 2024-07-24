法國指奧運期間全天候護以團

【本報綜合報道】法國巴黎奧運於當地周五開幕，加薩戰火持續下，有法國極左政客早前表明不歡迎以色列運動員參賽，號召民眾抗議。法國內政部長達爾馬寧周日指，奧運期間會為以色列運動員提供24小時全天候保護。

法國極左翼政黨「不屈的法蘭西」成員波特斯（Thomas Portes）日前指，巴黎不歡迎以色列代表團，巴黎奧運不歡迎以色列運動員，獲台下聽眾掌聲支持，引起憂慮。「不屈的法蘭西」高層人物邦帕德（Manuel Bompard）表明支持波特斯言論，認為以色列政府一再違反國際法，因此要求以色列運動員以中立旗幟參加奧運是合理。

巴勒斯坦要求禁以參加 過往奧運曾發生針對以色列運動員事件，1972年德國慕尼黑奧運期間，巴勒斯坦武裝組織闖入選手村，殺死11名以色列運動員。法國外交部長塞茹爾內周一強調歡迎以色列代表團參加奧運，他將與以色列外長通話並表明確保以色列代表團安全。另外，巴勒斯坦奧委會周一向國際奧委會主席湯瑪士‧巴治發公開信，要求禁止以色列參加奧運。