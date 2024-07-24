巴人派系北京會談 簽結束分裂宣言

【本報綜合報道】巴勒斯坦解放組織最大派別法塔赫和武裝組織哈馬斯官員於周日至昨日，在北京舉行巴勒斯坦各派系內部和解對話，談判於昨日早上在釣魚台國賓館完成，法塔赫和哈馬斯簽署關於結束分裂和加強團結的《北京宣言》。

今次和解對話由中方斡旋，中共中央政治局委員兼外交部長王毅、巴解副主席阿魯勒和哈馬斯政治局委員馬爾祖格員，昨日一同見記者。王毅表示，巴勒斯坦14個派別秉持民族大義齊聚北京，是巴勒斯坦解放事業中的重要歷史性時刻，中方為各派為和解付出的努力表示讚賞，對最終達成共識表示祝賀。他指唯有攜手並肩前進，民族解放事業才能取得成功，相信只要巴勒斯坦各派求同存異，戮力同心，就一定能夠團結人民，壯大力量，爭取更多的國際理解和支持。

法塔赫代表指，以開放態度參加會談並認真考慮結束分裂。哈馬斯成員則稱，渴望實現民族團結，以積極的精神和愛國責任達至會談成果。

宣言稱建巴勒斯坦國 中國外交部記者會昨日介紹上述宣言，指根據聯合國有關決議，建立以耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國，堅持包括約旦河西岸、耶路撒冷和加薩在內的巴勒斯坦領土完整；將根據巴各派共識，按照巴現行基本法組建臨時民族和解政府，展開加薩重建，並根據通過的選舉法盡快籌備並舉行大選，強調根據通過的選舉法，採取務實舉措，組建新的全國委員會；一致同意激活臨時統一領導框架，並機制性運行，共同進行政治決策；同意成立集體性機制，全面落實宣言各項條款，為落實宣言設定時間表。