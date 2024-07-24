澤連斯基鬆口 願與普京談判

澤連斯基

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基近日對與俄羅斯對話的態度軟化，他周日接受英媒訪問時指出，在戰場上削弱俄羅斯將使基輔在談判中處於更有利地位，同時通過向莫斯科施壓就有可能達成外交解決方案，他又對與俄羅斯總統普京談判持開放態度。

強調世界必須對俄施壓 澤連斯基指出，如果計劃完全準備就緒而俄羅斯願意討論，烏方將願意與合作夥伴一起與俄羅斯的代表談判，但參與談判的是不是普京沒有差別。他說：「如果我們想結束戰爭，擁有結束戰爭的一切力量，全世界都團結在烏克蘭周圍，那麼我們將願意與在俄羅斯決定一切的人交談。」他也表明，世界必須對俄羅斯施壓，迫使俄方考慮外交解決方案，但不意味用武力奪回所有俄佔領土，可借助外交力量。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫指，總體而言這當然比拒絕同俄方進行任何接觸的聲明好。至於澤連斯基背後有何含義、所指的「計劃」具體是甚麼，以及會朝這方向採取甚麼舉措，俄方目前無法作出判斷，需要等待一些具體的行動。

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