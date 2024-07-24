拜登完成隔離 棄選後首度返白宮

美國總統拜登上周三在內華達州出席競選活動時不適，經檢測第3度確診新冠肺炎，隨即取消行程返回特拉華州的寓所隔離，自此沒有公開露面。白宮醫生奧康納周一發聲明指，拜登在接受治療後，新冠症狀於當日已基本消退。拜登會在當地昨日下午返抵白宮，是他周日宣布放棄競逐連任後首次回到白宮。（綜合報道）