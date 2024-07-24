兩岸國際

民事欺詐罪成 特朗普一方提上訴

美國共和黨總統候選人特朗普早前在紐約州被判民事欺詐罪成，罰款約4.54億美元（約35億港元）。特朗普一方周一提出上訴，批評主審法官不理解基本金融概念，而案件是控方紐約州總檢察長詹樂霞「未經授權、前所未有奪權行為」。（綜合報道）
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