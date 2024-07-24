奧巴馬未表態撐賀錦麗 或因與拜登有心結

【本報綜合報道】拜登周日宣布退出競選，改為全力支持賀錦麗出戰白宮，前總統奧巴馬當時旋即發文向拜登致敬，但未提及賀錦麗，至今也未表態支持她，引發關注。美媒分析認為，奧巴馬定位自己為中立政治人物，以及為了顧及拜登自尊才沒有立即表態挺賀錦麗，但亦可能是因為奧巴馬和拜登因選戰結下心結。

定位為中立政治人物 在民主黨逼宮期間，曾有報道指奧巴馬向幕僚直言拜登勝算大減，亦考慮是否退選，拜登亦視奧巴馬和前眾議院議長佩洛西為逼宮推手，私下感到惱火。拜登退選後，佩洛西等多名民主黨要員先後公開表態支持賀錦麗，奧巴馬則遲遲未表態，共和黨揶揄奧巴馬「冷落」賀錦麗。美媒引述親近奧巴馬的人士指不用過度解讀，奧巴馬把自己定位為超越黨內鬥爭的中立政治人物，目前沒有偏好特定人選。不過，知情人士透露若奧巴馬太早表態支持賀錦麗反惹批評，讓外界認為賀錦麗是黨內高層欽點，而不是最佳選擇。

此外，拜登過往曾兩度想參選總統卻未獲奧巴馬支持，令他們二人有心結。第一次是2016年總統選舉期間，奧巴馬私下力撐前國務卿希拉妮，最終希拉妮敗給特朗普，拜登至今認為若當年他獲支持出戰，他能擊敗特朗普，此事讓自尊心相當高的拜登無法釋懷。第二次是2020年總統選舉，奧巴馬當時同樣建議拜登不要參選，令拜登相當不高興。

與此同時，佩洛西周一表示支持賀錦麗出選總統，呼籲民主黨必須團結並奮勇向前，徹底擊敗共和黨總統候選人特朗普，並熱切地推選賀錦麗，令她成為下一任美國總統。除佩洛西外，馬里蘭州州長摩爾、密歇根州州長惠特默、伊利諾伊州州長普利茲克、肯塔基州州長貝希爾等多位潛在總統候選人，在周一也表明支持賀錦麗出選總統。