共和黨：7.41億競選資金 賀錦麗無權動用

【本報綜合報道】拜登宣布放棄競逐連任後，全力支持賀錦麗接棒，並向對方轉移競選資源，包括位於特拉華州威爾明頓的競選總部。惟《華盛頓郵報》引述共和黨財務律師說法，賀錦麗無權動用拜登籌集的競選資金，否則可能引起法律訴訟。截至6月底，資金結餘近9,500萬美元（約7.41億港元）。

拜登競選團隊已向聯邦選舉委員會提交文件，要求把競選活動重新命名為「賀錦麗競選總統」。民主黨律師認為，由於競選資金是賀錦麗與拜登共同籌集，意味她可使用。著名共和黨競選財務律師斯皮斯卻指，拜登和賀錦麗必須在下月民主黨全國代表大會上獲正式提名，才可交接資金。拜登不能把以自己名義籌集的資金，轉交予賀錦麗。而且，沒有法律規定他們成為所屬政黨提名人前共同籌款。

捐款或需退回 聯邦選舉委員會主席庫克西引用《競選財務法》，稱捐款可能需要退回捐贈者。委員會前律師恩格爾表示，參選人退選後不能保留捐款，但拜登可採用灰色地帶做法，把錢退還金主後，慫恿對方立即捐給賀錦麗。恩格爾補充，拜登競選團隊或需在未來數周，以諮詢意見方式尋求聯邦選舉委員會指引。

拜登競選團隊於周日下午已變成賀錦麗的團隊，意味她繼承拜登競選團隊的逾1,000名員工。賀錦麗周一到總部見競選團隊人員，形容過去數周如同坐過山車，對她的新競選團隊有信心。在拜登退選後的24小時內，有逾88萬人向賀錦麗陣營捐款，籌得合共8,100萬美元（約6.32億港元），創下總統選舉的籌款紀錄。