民主黨連串逼宮 拜登屈服敗走

【本報綜合報道】美國總統拜登上月底與共和黨對手特朗普的災難級辯論表現，導致他受黨內逼宮退選。美媒周一引述消息指，民主黨數周以來展開連串逼宮策略，包括威脅拜登若不自行退選，就會強行罷免他的總統職位。拜登面對逼宮感到憤怒、偏執和沮喪，頑抗多時最終屈服。

被爆狀態差 認不得人 與拜登家族關係密切的人士透露，拜登早前面對退選呼聲時堅稱會繼續爭取連任，民主黨高層人物就威脅引用美國憲法第25修正案，讓副總統和內閣官員宣布拜登不適宜擔任總統，迫使他立即下台，並屬意亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）出選總統。消息人士又指，早前令拜登暴露能力問題的電視辯論「是圈套，目的讓民主黨人相信他不能競選總統」。

消息人士續指，電視辯論結束後，訴訟纏身的拜登之子亨特突然涉足拜登更多日常事務，堅持參加每一場官方和非官方會議，因為亨特認為拜登被陷害，非常擔心父親，認定官員並非與拜登站在同一陣線。有認識拜登至少兩年的民主黨人，拜登狀態一直變差，數年前見到他時會害怕，現在他認不得人，只會重複口號。

新聞網「Axios」則指出，拜登早前抗拒宣布放棄競選連任，部分原因與擔心副總統賀錦麗未能抗衡特朗普有關。

報道指，賀錦麗在副總統任內不時出現不穩定情況，部分原因是大量員工流失，而且她拒絕承擔政治風險責任，並受到華府內部人士嘲笑。有白宮助理指，有時覺得賀錦麗不善於團隊合作，不願參與任何有風險的任務。賀錦麗助手則有時懷疑拜登團隊，不想給機會賀錦麗表現，以防她在拜登競選連任前成為可行替代人選。