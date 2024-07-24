賀錦麗稱黨內夠票數 期待提名迎戰特朗普

拜登棄爭連任 民主黨傳2579代表即首肯 美國總統拜登周日宣布放棄爭取連任，並支持副總統賀錦麗頂上。不足一日時間，賀錦麗周一發表聲明，證實自己已獲得足夠支持成為民主黨總統候選人，期待正式接受提名。她希望團結民主黨和國家，並在今年11月大選中擊敗共和黨總統候選人特朗普。

民主黨多個州代表團周一晚上起分別開會。根據美聯社統計，賀錦麗於當晚已獲得至少2,579名民主黨黨代表支持，超過該黨總統候選人提名所需門檻的1,976張黨代表票，意味她篤定代表民主黨出戰今屆總統選舉，迎戰特朗普。民主黨全國委員會主席哈里森表示，計劃加快提名程序，於8月7日完成提名程序，令8月19日在芝加哥舉行的黨代表大會可聚焦大選議程。

勢以墮胎權作競選重心 在篤定成為總統候選人後，賀錦麗發表聲明指，當她宣布競選總統時，就一心要爭取到提名，很驕傲自己已爭取到成為候選人所需的廣泛支持，並指作為加州的女兒，對加州黨代表的幫忙感自豪，期待正式接受黨的提名，同時感激拜登和信任她的民主黨人。目前距離今年11月5日的總統選舉約100天，賀錦麗尚未公布副手人選和政綱，她的取態備受關注。

賀錦麗同日前往特拉華州、與原本協助拜登的競選團隊人員會面，期間首度發表競選願景講話。她批評對手特朗普貶低女性、敲詐消費者、違反遊戲規則，是一名「掠奪者」與「騙子」，一旦當選會令國家倒退。她承諾把爭取墮胎權作為競選總統的核心部分，「我們將為生育自由奮戰，因為我們知道，如果特朗普逮到機會，他將簽署墮胎禁令，在每一個州份禁止墮胎」。

賀錦麗形容，今次選舉關乎美國的未來，但只要齊心力協力便會取得勝利。賀錦麗向團隊發表講話期間，收到拜登的來電。拜登透過電話擴音器，呼籲競選總部成員全力支持賀錦麗出選，又談到自己退選的決定，指或令競選團隊難以接受，但相信是正確的決定。賀錦麗表示，過去數周她的心情猶如坐過山車，「我們對此都充滿混亂的情緒。我只想說我愛你，喬拜登」。

形容拜登政績無與倫比 在前往特拉華州前，賀錦麗於白宮接待全國大學體育協會冠軍運動員的活動上，列舉拜登任內政績，形容對方過去3年留下的遺產，在現代歷史上是無與倫比，任期內所做的事，比很多做了兩個任期的總統還多。賀錦麗表示親眼目睹拜登每日為美國人而戰，非常感謝拜登為國家所作的貢獻。

最新民調顯示，賀錦麗支持率仍落後特朗普，但是差距輕微收窄。51%選民支持特朗普，43%支持賀錦麗，其餘6%未有決定。上周三同一項民調結果顯示，兩人分別52%和44%的支持率，差距輕微拉近。本報綜合報道