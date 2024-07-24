中考錄取階段 機構稱可花錢包上名校

【本報綜合報道】近日有媒體和市民向廣東省廣州市教育局反映，廣州中考進入錄取階段以來，不斷有家長收到不知名機構發送「可花錢包上名校」等不實訊息，以及未填報志願卻收到錄取訊息的情況。市教育局周日發鄭重聲明指，如有學校違規提前招生等，涉及的單位和個人均將按規定嚴肅處理。